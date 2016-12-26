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Автоконцерн BMW решил отозвать из Китая 193 тысячи машин из-за дефекта подушек безопасности

Главная Автоновости
Москва
08:18 26 Декабря 2016
машины, китай, германия, отзыв, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания BMW планирует отозвать из Китая больше 193 тысяч автомобилей, так как в них обнаружили дефект подушек безопасности, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа и государственное управление Китая по контролю качества, а также на инспекцию и карантину.

Автоконцерн планирует отзывать машины с 1 августа 2017 года. По отзыв попали 168 тысяч 861 автомобиль, которые были произведены с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года.

Также немецкий автогигант отзовет 24 тысячи 570 седанов, произведенных с 12 июля 2005 года по 31 декабря 2011 года и через некоторое время отправленных на реализацию в Китай.

BMW обещала бесплатно заменить бракованные детали, уточняет информационное агентство.

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