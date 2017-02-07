В России в январе этого года продажи «АвтоВАЗа» увеличились на 5%

Автоконцерн «АвтоВАЗ» в январе реализовал в стране более 16,3 тысячи автомобилей. Показатель почти на 5% больше по сравнению с январем 2016 года, об этом сказано в официальном сообщении компании.

«В январе 2017 года Lada продала на рынке РФ более 16,3 тысячи автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15,577 тысячи автомобилей», — приводит РИА «Новости» сообщение компании.

Представители автоконцерна сообщают, что доля автомобилей Lada на российском рынке составила более 19,5%, в сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин — около 15%.

«По предварительным данным, в январе 2017 года Lada Vesta может подняться на третье место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер Lada Xray впервые войдет в топ-10», — цитирует РИА «Новости» официальное сообщение концерна.