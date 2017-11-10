В России с 10 ноября ужесточили штрафы для не пропускающих пешеходов водителей

В России с 10 ноября действует новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, ужесточающая штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов, об этом сообщает РИА «Новости».

Поправки внесут в КоАП. С 10 ноября установлен административный штраф от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

Некоторое время назад норма, согласно Кодексу об административных правонарушениях, предусматривала только 1500 рублей штрафа.

Также с 8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением.