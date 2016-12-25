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Стартовало строительство моста между Россией и Китаем

Главная Экономика
Москва
08:48 25 Декабря 2016
общество, строительство, мост, китай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Через реку Амур начали строить мост, который соединит границы России и Китая. На строительство объекта планируется построить 355,6 млн долларов. Об этом сообщило РИА «Федерал Пресс». 

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный переход будет построен за три года. Его планируют открыть к 2019 году. Ранее сообщалось, что предполагаемая дата начала строительства — июль 2016 года.

Длина объекта составит 19,9 тыс. километров. Его начали возводить в Благовещенском районе Амурской области. 

Напомним, что в середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики. Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест. Две трети мостового перехода пройдет именно по стороне России. 

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