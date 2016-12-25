Стартовало строительство моста между Россией и Китаем

Через реку Амур начали строить мост, который соединит границы России и Китая. На строительство объекта планируется построить 355,6 млн долларов. Об этом сообщило РИА «Федерал Пресс».

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный переход будет построен за три года. Его планируют открыть к 2019 году. Ранее сообщалось, что предполагаемая дата начала строительства — июль 2016 года.

Длина объекта составит 19,9 тыс. километров. Его начали возводить в Благовещенском районе Амурской области.

Напомним, что в середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики. Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест. Две трети мостового перехода пройдет именно по стороне России.