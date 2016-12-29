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Минфин не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году

Главная Экономика
Россия
05:54 29 Декабря 2016
общество, экономика, валюта
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский бизнес адаптировался к курсу в районе 60 руб. за доллар, сильное укрепление национальной валюты нежелательно, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» — рассказал глава Минфина.

Рыночных факторов для серьезной волатильности курса рубля в следующем году Минфин не видит.

«Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС, но серьезных колебаний нашей валюты не ожидаем, поскольку мы в сегодняшних прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС. Действительно, есть прогнозы, что пару раз будут приниматься решения о повышении ставки, но я не вижу серьезных последствий для курса рубля. Платежный баланс у нас сильный, в последующие годы сокращаем бюджетный дисбаланс, поэтому каких-то серьезных последствий для курсовых соотношений нет», — сказал Силуанов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», четвертую неделю подряд курс доллара в России теряет позиции. По итогам минувшей недели он снизился на 80 коп., до 61,21 руб./$, а за четыре недели потерял более 3,4 руб. Крепость российской валюты не в интересах национальной экономики, поскольку происходит на фоне снижения цен на нефть. Однако пока рублевая стоимость нефти остается на комфортном для бюджета уровне.  

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