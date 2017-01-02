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Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал

Главная Экономика
Москва
09:21 2 Января 2017
поезд, стоимость, экономия, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Железнодорожные тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2017 году будут проиндексированы на 3,9%. Соответствующий уровень индексации утвердило правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает газета «Известия».

При этом Федеральная пассажирская компания откажется от индексации тарифов в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и "люкс"), которые перейдут на систему динамического ценообразования. По данным компании, система охватит 95% маршрутов, на оставшихся 5% направлений рост тарифа с учетом различных акций и скидок составит 3,5%.

Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Тарифы на СВ, купе и "люкс" ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС.

Перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2016 года были проиндексированы на 4%. Стоимость проезда в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2016 года были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.

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