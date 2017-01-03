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На первых торгах года доллар и евро резко опустились в цене

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Россия
12:37 3 Января 2017
доллар, рубль, экономика, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Российский экономический рынок начал 2017 год ростом рубля по отношению к иностранным валютам. Так, по прогнозам Московской биржи, курс доллара снизится до 61,04 рубля. Евро также показал снижение на 57 копеек - до 63,9 рубля. 

По данным издания «Газета.ру», индекс ММВБ к 10.08 мск вторника рос на 0,5% — до 2243 пунктов, индекс РТС — на 0,5%, до 1158 пунктов.

Ранее Минфин России  Антон Силуанов не предсказывал сильных скачков рубля в 2017 году.  По его мнению, российский бизнес адаптировался к курсу в районе 60 руб. за доллар, однако сильное укрепление национальной валюты нежелательно. 

«Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС, но серьезных колебаний нашей валюты не ожидаем, поскольку мы в сегодняшних прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС. Действительно, есть прогнозы, что пару раз будут приниматься решения о повышении ставки, но я не вижу серьезных последствий для курса рубля», - сообщил Силуанов в интервью телеканалу «Россия». 

Добавим, что с начала декабря 2016 года курс доллара в России стремительно терял позиции. По итогам последней недели 2016 года, доллар снизился на 80 коп., до 61,21 рубля, а за четыре недели потерял более 3,4 рублей. 

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