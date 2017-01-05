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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

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Россия
09:13 5 Января 2017
общество, нефть, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии разместило на своем сайте постановление от 30 декабря, в котором говорится о повышении тарифов на транзит российской нефти.

В документе говорится, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава повышается с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Таким образом, тарифы для обоих маршрутов увеличены на 7,7%.

В декабре РБК писал о повышении тарифов на транзит по «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а по «Полоцктранснефть Дружба» – на 11,76%.

В конце ноября сообщалось, что Белоруссия с 1 января 2017 года планирует повысить тарифы на 20,5%.

Повышение тарифов происходит на фоне нефтегазового спора между двумя странами. Минск требует от Москвы восстановить объемы поставок, сокращенных РФ из-за задолженности Белоруссии.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

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