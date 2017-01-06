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Сибирское агентство новостей
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ЕС потерял 400 тысяч рабочих мест из-за антироссийских санкций

Главная Экономика
Москва
08:41 6 Января 2017
общество, ес, евро, санкции, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Санкции Европейского союза против России и ответные российские меры нанесли ущерб экономике 27 европейских стран в размере 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест, говорится в докладе австрийского института экономических исследований (WIFO).

Как пишет Der Standard, Австрия потеряла 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест, тогда как крупнейшая экономика ЕС — Германия — недосчиталась 97 тыс. рабочих мест и более 6 млрд евро. Ущерб экономической активности во Франции составил 1,63 млрд евро, в Польше — 1,36 млрд евро, в Италии — 950 млн евро, в Чехии — 760 млн евро.

Исследование проводилось по заказу министерства экономики Австрии.

В январе 2015 года эксперты WIFO считали, что из-за санкций против РФ под угрозой оказались 45 тыс. рабочих мест в Австрии, а экономический ущерб может составить 2,9 млрд евро.

В декабре прошлого года ЕС решил продлить санкции против России еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года, однако европейские издания отмечают отсутствие единства по этому вопросу среди членов блока. Так, многие австрийские политики высказывались за смягчение санкций.

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