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Глава Apple Тим Кук лишился части зарплаты за плохую работу

Главная Экономика
Россия
11:22 7 Января 2017
экономика, apple, сша, зарплата, работа
Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный директор Apple Тим Кук лишился части своей зарплаты за плохие показатели работы. По данным газеты Daily Mail, за 2016 год корпорация не смогла достичь установленных финансовых показателей.

За прошедший год Кук получил 8,75 млн долларов, в то время как в 2015 году его доход составил 10,3 млн долларов. Таким образом, потери топ-менеджера составили более 1,5 млн долларов.

Интересно, что глава Apple заработал меньше, чем другие высокопоставленные сотрудники компании. Источник уточняет, что доход Кука оказался втрое ниже, чем у финансового директора Луки Маэстри и главы розничной сети Анджелы Арендтс.

Тим Кук был рекомендован на пост генерального директора Apple 24 августа 2011 года, когда прежний глава Стив Джобс ушел в отставку.

Фото: © AP Photo/ Mark Lennihan

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