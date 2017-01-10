Совокупное состояние миллиардеров из России выросло на 29 млрд долларов

Общее финансовое состояние миллиардеров из России, включенных в список издания Forbes, увеличилось на 29 млрд долларов с тех пор, как на пост президента США был избран Дональд Трамп.

Состояние увеличилось в сфере капиталов Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Тимченко выступал одним из главных объектов санкций США в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании НОВАТЭК, акции выросли в цене на 16% после выборов президентом Трампа. Общее состояние Геннадия Тимченко составляет 15,1 млрд долларов, рост составил 1,8 млрд долларов.

Еще один российский миллиардер Леонид Михельсон, являющийся инвестором НОВАТЭКа, увеличил свое состояние на 1,9 млрд долларов. Его капитал оценили в 18,2 млрд долларов.

Рост доходов российских миллиардеров увеличился не только из-за повышения цен на акции, сообщает агентство «Интерфакс». По мнению экспертов, этому способствовало укрепление рубля. Рубль в 2016 году укрепился на 20%.

Именно поэтому состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в другом государстве мира. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США увеличился на 7,1% от общей суммы, у представителей экономической элиты США на 2,8%.