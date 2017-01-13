Создатели российского фильма «Викинг» продали права на показ картины в 60 стран

К сегодняшнему дню права на российский исторический блокбастер «Викинг» купили более 60 странах мира. Об этом сказано в пресс-релизе Первого канала, который поступил в редакцию интернет-издания «Газету.Ru».

Российский фильм посмотрят зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии, в странах бывшей Югославии и в других. Создатели фильма уже подписали с Китаем, Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«Замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ «Викинга», тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и проявив большой интерес к русской истории. Безусловно, зарубежный прокат позволит улучшить финансовые результаты картины», — сказал продюсер «Викинга» Константин Эрнст.

Некоторое время назад сообщалось, что «Викинг» вошел в десятку фильмов по результатам сборов в мировом прокате.



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