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Барак Обама продлил на год санкции против России

Главная Экономика
Москва
08:22 14 Января 2017
общество, экономика, санкции, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы, распространенные Белым домом.

По мнению Обамы, действия и политика правительства РФ «продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

«Необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины», — говорится в документах.

Данный указ был опубликован 6 марта 2014 года. Всего в отношении России из-за событий на Украине было выпущено три президентских указа — от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря того же года по Крыму.

В результате под санкции подпал целый ряд граждан России, в том числе официальные лица, а также представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, данные меры коснулись ряда крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также Обама направил спикеру палаты представителей и президенту сената конгресса США письма и уведомления о продлении режима (санкций) в отношении Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве, Венесуэлы и террористов, которые угрожают сорвать процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

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