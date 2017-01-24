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В ноябре 2016-го добыча нефти в Саудовской Аравии достигла рекордных показателей

Главная Экономика
Москва
14:11 24 Января 2017
иран, рекорд, добыча, нефть, аравия, саудовская, венесуэла
Автор: Sibnovosti.ru
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Саудовская Аравия повысила экспорт  «черного золота» до 8,258 млн баррелей в сутки против 7,636 млн баррелей в сутки в октябре 2016-го, сообщает агентство «Интерфакс».

Об историческом максимуме добычи нефти в Саудовской Аравии в конце прошлого года свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative — JODI. Производство составило 10,72 млн баррелей в сутки по сравнению с 10,625 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года. В ноябре 2015 года страна добывала 10,186 млн баррелей в сутки.

Также Саудовская Аравия в ноябре 2016-го повысила экспорт нефти до 8,258 млн баррелей в сутки против 7,636 млн баррелей в сутки в предшествующий месяц. В аналогичный месяц 2015 года зарубежные поставки были равны 7,719 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в Ираке в ноябре составляла 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,776 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года, экспорт поднялся до 4,051 млн с 3,384 млн баррелей в сутки, сообщает JODI. Производство нефти в Венесуэле продолжает оставаться на минимуме с 2003 года, уточняет агентство. В ноябре 2016-го оно составило 2,276 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,316 млн баррелей в сутки в предыдущий месяц.

Фото © AP Photo/ Hasan Jamali

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