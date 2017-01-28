Стоимость Microsoft впервые с 2000 года выросла до 0,5 трлн долларов

Акции IT-гиганта Microsoft на прошедших 27 января биржевых торгах установили исторический максимум. Впервые за всю историю одна ценная бумага корпорации стоила 65,66 долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

За счет повышения стоимости акций (до 2,06%) резко выросла капитализация самой компании. Сейчас стоимость Microsoft составляет 510,37 млрд долларов. По данным агентства Reuters, такой показатель является максимумом, начиная с 2000 года.

Microsoft сумел достичь высоких показателей благодаря позитивной динамике, отмеченной в своей финансовой отчетности. Чистая прибыль компании за второй квартал 2016-2017 финансового года выросла в годовом выражении на 3,6% (до 5,2 млрд долларов). Средняя прибыль на акцию составила 0,66 доллара, что больше прошлогодних данных на 0,04 доллара. Также выросла выручка — до 1,24% (24,09 млрд долларов).

Отдельно представители корпорации отметили успех в облачных технологиях. Выручка за счет продажи «облака» выросла на 8% и составила 6,9 млрд долларов.

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