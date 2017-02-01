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Все россияне могут получить «дальневосточный гектар»

Главная Экономика
Москва
12:07 1 Февраля 2017
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке теперь может любой россиянин. С 1 февраля стартовал третий этап реализации соответствующего закона.

Получить землю можно будет лишь однажды, свободный от прав третьих лиц и находящийся в свободном обороте участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.

Оформить заявку на «дальневосточный гектар» необходимо через сайт НаДальнийВосток.рф (там имеется пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

Планируется, что вступившие в проект граждане смогут покупать такие необходимые для обустройства предметы, как сруб, теплица, мелкая сельхозтехника и другие, в кредит по льготной ставке 8 процентов сроком на пять лет. Как рассказали информагентству в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующую программу поддержки разрабатывают Фонд развития Дальнего Востока вместе с Почта Банком.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время существует 35 мер помощи получателям земли на Дальнем Востоке. Среди них — получение гранта для фермерства, квоты на древесину для строительства собственного дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие. Глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что в зависимости от спроса перечень будет дополняться.

На сайте НаДальнийВосток.рф говорится, что за восемь месяцев действия закона подано около 36 тысяч заявок от желающих получить бесплатный гектар. Почти 4,3 тысячи участков уже выделено и еще более 3,7 тысячи находятся на стадии заключения договора.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Сначала правом безвозмездного получения земли были наделены лишь жители некоторых муниципальных образованиях Дальнего Востока, с 1 октября 2016 года это стало возможным для всех проживающих в регионе россиян, а с 1 февраля – для любого гражданина страны.

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