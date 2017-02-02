В «Почте России» назвали слухами возможную отставку Дмитрия Страшнова

Сведения об отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова не соответствуют истине. Об этом ТАСС заявил источник в предприятии.

По словам источника, слухи о смене руководства предприятия «распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на почту». Причиной появления информации об отставке Страшнова является то, что «кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное», утверждает источник.

«Мы уже не обращаем на это внимание. Все работают в штатном режиме, расслабляться некогда», — заявил источник в «Почте России».

Напомним, ранее появилась информация, что Страшнову уже нашли замену — топ-менеджера госкорпорации Ростех Сергея Куликова. Среди претендентов якобы также рассматриваются замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев (курирует почтовую отрасль в министерстве), помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Александр Устинов и член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер.

Дмитрий Страшнов, согласно трудовому договору с ним, является гендиректором Почты России до 1 июля 2017 года, однако ходят разговоры о том, что после череды скандалов, в которых он оказался замешан, должности он лишится.

Напомним, Генпрокуратура России заподозрила, что Страшнов получил по итогам 2014 года незаконную премию в размере 95,4 млн рублей, которую генпрокурор Брий Чайка впоследствии назвал «откровенной наглостью». Также Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения Почтой России двух самолетов Ту-204.

Дмитрий Страшнов пришел в "Почту России" в апреле 2013 года, до этого он с 2009 года управлял сотовым оператором Tele2 Russia (тогда компания принадлежала шведской Tele2). Еще раньше топ-менеджер занимал руководящие посты в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.