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Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Главная Экономика
Москва
08:48 6 Февраля 2017
общество, экономика, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Самолет авиакомпании Qatar Airways, совершавший самый длительный в истории полет, приземлился в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, пишет издание Guardian.

Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье. Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.

Обратный путь займет еще больше времени и продлится 17 часов 30 минут

Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай — Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.

Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 млн долларов в год.

В 2013 году сообщалось, что авиакомпания Singapore Airlines отменила авиамаршрут из Сингапура в американский штат Нью-Джерси. Его протяженность составляла 16,7 тысячи километров.

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