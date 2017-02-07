Китай планирует разработать скоростные поезда для магистрали Москва—Казань

Китай планирует разработать и осуществить поставки поездов для высокоскоростной магистрали Москва—Казань. Поезда могут двигаться со скоростью около 400 км/ч, сообщает во вторник, 7 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на электронную версию издания China Daily.

Сообщается, что на магистрали будут использоваться «обычные высокоскоростные поезда, а не составы на магнитной подушке».

«Для того, чтобы убедиться в работоспособности технологии, КНР проведет испытания поездов, способных двигаться со скоростью 400 км/ч, на отдельном участке длиной 709 км на ВСМ Пекин—Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай)», — цитирует издание слова научного сотрудника Института механики Академии наук Китая Ян Говэя.

Отмечается, что цены на билеты в такой поезд будут выше, чем на обычные высокоскоростные поезда, так как требуют более высоких эксплуатационных расходов, об этом сообщает Сhina Daily. Сейчас Китай располагает технологией по производству составов со скоростью движения в 200-250 км/ч.

Специалисты утверждают, что к 2020 году КНР разработает грузовые поезда для перевозки товаров и промышленного оборудования между Азией и Европой со скоростью от 120 до 250 км/ч.

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва—Казань будет равна около 770 км, скорость движения поездов составит 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Путь от Москвы до Казани по этой магистрали составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Некоторое время назад президент компании РЖД Олег Белозеров сообщал, что высокоскоростная магистраль может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 годов.

Магистраль Москва—Казань считается крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. Общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей. Агентство ТАСС сообщает, что участок Москва—Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва—Пекин. Стоимость строительства оценивается в 7 трлн рублей.



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