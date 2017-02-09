Банк России отозвал лицензию «Енисея» из Красноярска

Центробанк отозвал лицензию осуществление банковских операций у банка «Енисей» из Красноярска. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Отзыв лицензии датирован 9 февраля.

Принятое решение связано с неисполнением банка федеральных законов, которые регулируют деятельность банковских организаций, а также нормативных актов Банка России.

По данным регулятора, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что красноярский банк «Енисей» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на случай возможных потерь. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Банк «Енисей» является участником системы страхования вкладов. Как напоминает регулятор, отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Согласно закону, вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Енисей» на 1 января 2017 года занимал 254-е место в банковской системе России.