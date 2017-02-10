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В «черном списке» Центробанка находятся более 6 тысяч человек

Главная Экономика
Москва
12:38 10 Февраля 2017
банк, россия, черный, список
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По состоянию на начало этого года в «черный список» Центробанка входят более 6 тысяч банкиров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Банка России.

Регулятор, согласно статье 75 закона «О Центральном банке РФ» ведет в установленном им порядке базу данных. В нее входит информация о лицах, деятельность которых в той или иной степени негативно сказалась на функционировании кредитной организации. Согласно данным пресс-службы регулятора, на 1 января этого года в базу данных включены более 6 тысяч человек.

В базе есть информация о лицах, деловая репутация которых признана не соответствующей требованиям статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Как уточняет «Интерфакс», на 1 января Банк России включил в базу данных сведения об имеющих неудовлетворительную деловую репутацию 2943 лицах. Все они — экс-руководители и члены совета директоров кредитных организаций.

Также есть информация о 601 физическом лице, которые ранее были владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций, контролерами таких владельцев.

Также регулятор по предоставлению ему законом полномочий, включил в базу данных сведения о 2500 физических лицах по иным основаниям, которые предусмотрены  положением Банка России 408-П.

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