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Американская валюта стоит ниже 58 рублей

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Москва
12:11 13 Февраля 2017
рост, рубль, доллар, нефть, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Курс российского рубля в отношении доллара и евро обновляет максимумы за последние полтора года. Обновление происходит на фоне роста интереса инвесторов к российским активам в рамках carry trade, сообщает РИА «Новости».

Аналитики уточняют, что курс доллара с расчетами «завтра» на 10.28 по московскому времени понедельника, 13 февраля, снижался на 0,14 рубля — до 58,1 рубля, курс евро — на 0,15 рубля до 61,80 рубля. Такие данные приводят эксперты Московской биржи.

Сообщается, что доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро — до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года. Рубль продолжает укрепляться с прошлой недели на фоне позитивной динамики на рынке нефти, сообщает РИА «Новости».

Цена за баррель североморской Brent остается на отметке выше 56 долларов.

По информации аналитиков, позитивная динамика связана с тем, что снижаются геополитические риски для инвесторов, которые планируют вложить деньги в российскую экономику. С приходом Дональда Трампа на должность президента США не предполагает введения новых санкций.

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