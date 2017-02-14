В Россию из Молдавии могут увеличиться поставки алкоголя

Группа российских экспертов из Роспотребнадзора, находится в Молдавии и изучает деятельность компетентных органов этой страны по вопросам обеспечения качества и безопасности винодельческой продукции. Об этом сказано в пресс-релизе российского ведомства. Ожидается, что после завершения поездки будут сделаны выводы о возможном увеличении поставок молдавской алкогольной продукции в Россию.

«В ходе визита группа экспертов посетит ряд винодельческих предприятий, поставляющих и планирующих поставлять алкогольную продукцию в Российскую Федерацию», — цитирует сообщение Роспотребнадзора агентство ТАСС.

Некоторое время назад сообщалось, что Роспотребнадзор будет проверять готовность предприятий Молдавии, чтобы снова поставлять консервы и вина на российский рынок. Запрет был снят только с отдельных предприятий по вину. Однако в целом его действие продолжалось.