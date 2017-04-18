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Стала известна стоимость аренды самого дорогого жилья в России

Главная Экономика
Москва
06:03 18 Апреля 2017
сочи, аренда, жилье, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Цена аренды самого дорогого российского жилья на сервисе Airbnb составляет 229 тысяч рублей в сутки, информация об этом опубликована в исследовании, проведенном по просьбе «Ленты.ру».

За 229 тысяч рублей в сутки можно арендовать особняк в Красной Поляне в Сочи с 9 спальнями и 8 ванными комнатами. Дом вмещает до 16 гостей.

На 2 месте в топ-10 самого дорогого арендуемого жилья следует коттедж в 17 километрах от Москвы, стоимость аренды составляет почти 180 тысяч рублей. На 3 месте построенная в XVIII веке усадьба Елизаветино в Ленинградской области — 177 тысяч рублей.

На 4 месте находится моторная яхта на Москва-реке в центре столицы. Арендовать ее можно за 124 тысячи рублей. На 5 позиции — лофт с выходом на крышу в Москве. Его стоимость в сутки —почти в 120 тысяч рублей.

Далее с ледуют особняки, квартиры и апартаменты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В феврале стало известно, что частный остров Некер в Карибском море, владельцем которого является бизнесмен из Великобритании Ричард Брэнсон, выставят для аренды на сервисе Airbnb.

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