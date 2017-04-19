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Между Россией и Китаем товарооборот вырос на 30% в течение 2 месяцев

Главная Экономика
Москва
11:37 19 Апреля 2017
китай, россия, отношения, увеличение
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян сообщил о том, что товарооборот между двумя государствами — Китаем и Россией — вырос почти на 30% за 2 месяца в текущем году, об этом сообщает РИА «Новости».

«В прошлом году двусторонний товарооборот составил 69,13 млрд долларов, вырос на 2,2%. За первые 2 месяца текущего года двусторонний товарооборот составит 11,58 млрд долларов, прирост составил 28,8%. Это очень хорошее начало года», — сказал Чжан Дэцзян во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он также отметил, что Россия и Китай реализуют совместные стратегические проекты в сфере ядерной энергетики. Также реализуется проект газопровода по восточному маршруту.

Некоторое время назад сообщалось, что Китай планирует наращивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики.
 
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan

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