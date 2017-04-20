В Сибири начал работу Красноярский экономический форум—2017

В Красноярске с 19 по 21 апреля в рамках КЭФа обсудят основные итоги социально-экономического развития страны, будет обозначена стратегическая повестка экономики России на 2018-2024 годы.

На форум приедут вице-премьер страны Аркадий Дворкович, глава минэкономразвития Максим Орешкин, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, председатель ВЭБа Сергей Горьков, руководители металлургических компаний, представители министерств и ведомств.

На КЭФе обсудят предложения по развитию экономики страны, над которым работает Центр стратегических инициатив во главе с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, а также Комплексный план действий правительства до 2025 года, над которым работает минэкономразвития.

Часть обсуждений, по словам вице-премьера, председателя оргкомитета форума Аркадия Дворковича, пройдут в традиционном для КЭФ формате «мозгового штурма».

«Главной темой будет обсуждение среднесрочных планов правительства, среднесрочных планов государственной политики в целом», — сказал Дворкович на пресс-конференции КЭФа.