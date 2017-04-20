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В Крыму пройдет Ялтинский экономический форум

Главная Экономика
Москва
09:33 20 Апреля 2017
участники, экономический форум, крым, италия, делегация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ялтинский международный экономический форум начинает работать в четверг, 20 апреля, в Крыму и продлится три дня, сообщает агентство «Интерфакс».

«Форум статусный, количество иностранных делегаций в этом году будет превышать прошлогоднее», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Наиболее многочисленной делегацией станет итальянская, в ее состав войдут не 50 представителей этой страны. Лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер Италии Сильвио Берлускони уже направил приветственный адрес гостям форума.

На Ялтинский форум приедут бизнесмены и политики из Абхазии, Австралии, Анголы, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Доминиканской Республики, Израиля, Иордании, Ирландии, Казахстана, Катара, Кипра, Китая, Кореи, Латвии, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Новой Зеландии, Польши, Бурунди, Палестины, Сербии, США, Туниса, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эстонии и Японии.

На площадках мероприятия пройдут 27 тематических сессий и большое пленарное заседание, в которое войдут 3 блока: «Мир», «Страна» и «Человек».

В рамках форума планируется подписать соглашения и меморандумы, касающиеся реализации инвестпроектов с общим объемом инвестиций не менее 53 млрд рублей.

«Участники форума смогут получить максимальную возможность обсудить, предложить свои идеи, услышать других, и это выльется в контракты и соглашения», — говорит председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров.

ЯМЭФ проводится в Крыму уже в течение 3-х лет. В качестве организаторов выступают правительство республики Крым, фонд «Ялтинский международный экономический форум».

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