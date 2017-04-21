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Елена Батурина находится на первом месте в списке самых богатых женщин России по версии Forbes

Главная Экономика
Москва
14:13 21 Апреля 2017
forbes, рейтинг, женщины, богатство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Супругу экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину издание Forbes называет самой состоятельной женщиной России. Состояние Батуриноц оценено в 1 млрд долларов, в прошлом году —1,1 млрд долларов.

Отмечается, что в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России201 она находится на 90-й позиции.

На 2 месте в рейтинге богатейших женщин России вновь заняла Елена Рыболовлева, она — бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние оценено в 600 млн рублей.

Первый раз в рейтинг вошла хозяйка группы S7 Наталия Филева, ее состояние оценивается изданием в 600 млн долларов.

По данным Forbes, не хватило до порога вхождения в рейтинг, в этом году он равен 500 млн долларов, генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и Ольга Белявцева, «Прогресс». В прошлом году они находились на 3 и 4 местах рейтинга богатейших женщин России соответственно.

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