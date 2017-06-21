Qatar Airways находится на первом месте в мировом рейтинге авиакомпаний Skytrax

В этом году Qatar Airways заняла первую строчку мирового рейтинга авиакомпаний World Airline Awards. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.

Год назад авиаперевозчик из Катара находился на 2 строчке. В 2011-2012 и в 2015 годах авиакомпания также становилась лидером рейтинга.

С 3 на 2 в этом году переместилась Singapore Airlines, на 3 с 5 — ANA All Nippon Airways. Занимавший первую строчку в 2016-м Emirates находится на 4 месте.

На 5 позиции — Cathay Pacific, в 2016 году эта авиакомпания занимала 4-е место. На 6 месте — тайваньская EVA Air, перевозчик год назад занимал 8 строчку, на 7-м — Deutsche Lufthansa, на 8-м — Etihad Airways, на 9-м — китайская Hainan Airlines. Также в топ-10 лучших авиакомпаний мира вошла Garuda Indonesia.

Лучшим из российских перевозчиков назван «Аэрофлот». Авиакомпания поднялась на 30-е место с 40-го.

Также в сотню лучших—2017 вернулся S7 Airlines, российский перевоз занимает 95 место. В течение двух прошедших лет S7 не попадал в 100 лучших.

Лучшей авиакомпанией Европы по-прежнему остается Lufthansa. На 2 месте — Turkish Airlines, которая являлась лидером по итогам предыдущих 6 лет подряд.

В Восточной Европе рейтинг пятый год подряд возглавляет «Аэрофлот».