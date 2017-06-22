Актер Джордж Клуни вместе с партнерами продал бренд текилы Casamigos за млрд долларов

Американский актер Джордж Клуни вместе со своими партнерами продали бренд текилы премиум-класса Casamigos. Бренд был создан 4 года назад Клуни и британской компанией, производящей алкоголь Diageo. Бренд текилы премиум-класса Casamigos продали за млрд долларов, сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные, размещенные на официальном сайте компании.

Джордж Клуни, его партнеры Рэнд Гербер и Майк Мельдман разработали бренд в 2013 году. Год назад число реализованных бутылок текилы Casamigos составило 120 тысяч, большая часть из них продавалсь в США.

Аналитики Diageo сообщили, что в этом году продажи марки превысят 170 тысяч бутылок.

Генеральный директор Diageo Иван Менезес заявил, что покупка «поддерживает нашу стратегию по сосредоточению на брендах категории премиум».

Аналитик из Sanford C. Bernstein Тревор Стирлинг заявил, что цена за бренд действительно выглядит высокой и от веры Diageo в темпы его роста зависит очень многое.

Обе стороны ожидают, что во второй половине этого года условия сделки будут завершены.

Будущая сделка станет самой крупной для компании Diageo после покупки в 2014 году United Spirits за 3,2 млрд долларов.