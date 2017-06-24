Международный лагерь «Артек» отремонтируют за 17 млрд рублей

На реконструкцию международного детского центра «Артек» будет выделено 17 млрд рублей. К настоящему времени на капремонт уже потрачено 11 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы к предстоящей поездке президента РФ Владимира Путина в Крым.

Глобальная реконструкция детского лагеря «Артек» началась в конце 2014 года. К 90-летнему юбилею уже отремонтировали шесть лагерей: «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный».

Реконструкция «Артека» закончится в 2020 году, на эти цели планируется направить 17 млрд рублей.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин в субботу, 24 июня, приедет в Крым, где поучаствует в церемонии открытия смены в детском центре «Артек».