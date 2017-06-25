Росстат: количество бедных в России сократилось на 1,4 млн человек

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2017 года снизилось на 1,4 млн человек. Об этом сообщает Росстат. Данные приведены в сравнении с I кварталом 2016 года. Теперь количество бедных равно 22 млн человек.

В I квартале 2016 года в России было 23,4 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, во II квартале — 19,8 млн человек, в III квартале — 18,8 млн человек, в IV квартале — 14,8 млн человек.

Кроме того, уровень бедности в России в I квартале 2017 года составил 15% против 16% в I квартале 2016 года, 13,5% — во II квартале 2016 года, 12,8%— в III квартале 2016 года, 10,1% — в IV квартале 2016 г.

Согласно данным Росстата, прожиточный минимум в I квартале 2017 г. увеличился до 9 909 руб. на человека. В I квартале 2016 года он составлял 9776 руб.