Глава ФАС анонсировал исчезновение роуминга в России

ФАС собирается изъять из отечественного законодательства понятие внутрироссийского роуминга. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, «наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор», сообщает сайт РИА «Новости».

«Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно», — заявил Артемьев.

Глава ФАС напомнил, что Евросоюз недавно отказался от роуминга внутри союза.

«Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие, как роуминг», — сообщил Артемьев.

Речь идет об устранении не технической характеристики, а юридической категории, позволяющей вводить определенную дополнительную плату.

В России в настоящее время действует несколько видов роуминга — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.