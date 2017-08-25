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В Приморье планируют возвести первый в России международный центр дзюдо

Главная Экономика
Москва
08:50 25 Августа 2017
экономический форум, владивосток, центр, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном центре дзюдо планируют готовить спортсменов высшей категории. Стройка нового объекта торжественно стартует на Восточном экономическом форуме в Дальневосточном федеральном университете, сообщает РИА «Новости».

«Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории откроется в кампусе Дальневосточного федерального университета. Церемония закладки строительства состоится в рамках третьего Восточного экономического форума и станет частью большой программы мероприятий ДВФУ, направленных на развитие российско-японских отношений», — сказано в официальном сообщении.

Во время проведения Восточного экономического форума будет открыт клуб дзюдо. В нем смогут бесплатно заниматься студенты, их тренерами будут педагоги, прошедшие обучение в Японии.

Татами и классические японские кимоно центур подарит олимпийский чемпион, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ямасито Ясухиро.


Во время ВЭФ пройдет Международный турнир по дзюдо имени основателя этого вида спорта, олимпийского чемпиона Дзигоро Кано, уточняет РИА «Новости».

Турнир пройдут 6-7 сентября под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Третий Восточный экономический форум откроется во Владивостоке 6 сентября, он пройдет два дня и соберет свыше 3,5 тысячи участников из 50 стран. Планируется, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, гостями форума станут Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Фото © Fotobank.ru/Getty Images / Matthew Lloyd

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