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Банки в России планируют собирать биометрические данные своих клиентов

Главная Экономика
Москва
11:52 26 Октября 2017
банк, в россии, данные, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В российских банках готовятся собирать биометрические данные своих клиентов, сообщает издание «Известия».

Закон, который обязывает банки собирать изображения лиц и голосовые слепки своих клиентов, разработал Банк России в конце августа этого года.

«Согласно документу, в России планируется создать единую биометрическую систему (ЕБС). Эта система позволит упростить процесс совершения любых банковских операций: клиенты смогут совершать действия удаленно, проходя идентификацию с помощью биометрии», — сообщают «Известия».

Все биометрические данные, собранные банками, будут поступать в единую биометрическую систему, после система сформирует для каждого клиента «карточку» с изображением лица и голосовым слепком, уточняет издание.

Некоторое время назад сообщалось, что кредитные организации могут начать информировать клиентов о балансе на картах после каждой операции.

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