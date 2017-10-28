Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку. Снижение произошло на четверть процента - c 8,5 до 8,25. В сообщении регулятора говорится, что основанием для изменения ставки стало то, что годовая инфляция в России остается на уровне 4%. Решение было принято на заседании Совета директоров ЦБ. В следующий раз размер ключевой ставки будет обсуждаться 15 декабря.

«Текущие условия способствуют сохранению стимулов к сбережениям и обеспечивают сбалансированный рост потребления»,— уверены в ЦБ. Переходу от сберегательной модели к увеличению потребления должны способствовать постепенное смягчение денежно-кредитной политики и низкая склонность к риску и банков, и заемщиков.