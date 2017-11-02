Эльвира Набиуллина: после восстановления банковского рынка России существует возможность приватизации Сбербанка

Обсуждать приватизацию Сбербанка России станет возможным после восстановления банковского рынка России и роста доверия к частным банкам. Об этом в интервью Handelsblatt заявила глава российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — приводит ее слова агентство «Интерфакс».

Она также отметила, что ЦБ как акционер Сбербанка должен учитывать отношение российских жителей к этому вопросу.

«Опросы показывают, что доверие людей к банку зависит от государственной собственности», — сказала руководитель Центробанка.

Сейчас ЦБ принадлежит 52,3% голосующих акций и 50% + 1 акция в капитале Сбербанка. В случае продажи небольшого пакета, Центробанк сохранит контроль в голосах, но лишится контрольного пакета в капитале банка.

Год назад глава Сбербанка Герман Греф сделал заявление, что со Сбербанком не обсуждалось включение кредитной организации в план приватизации на ближайшие три года.

Министр финансов Антон Силуанов через некоторое время подтвердил, что приватизация Сбербанка в рамках этого плана не обсуждалась и главный финансовый регулятор страны должен сохранить контрольную долю в кредитной организации.

Руководитель Сбербанка делал заявления о том, что в целом поддерживает идею приватизации Сбербанка в будущем. В мае топ-менеджер сказал, что затрудняется с указанием сроков возможной приватизации.