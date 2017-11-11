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Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме

Главная Экономика
Москва
08:19 11 Ноября 2017
политика, экономика, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин в субботу прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщило РИА «Новости». 

Главы государств встречаются в конференц-центре гостиницы «Интерконтиненталь». Российский лидер зашел в зал, поприветствовал всех коллег и занял свое место за столом. 

Владимир Путин планирует провести несколько двусторонних встреч, среди которых беседа с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Цель форума АТЭС -  сохранить ведущую роль в развитии экономики региона в текущих условиях технологических изменений и отсутствия уверенности в результате экономического кризиса. 

На первой встрече глав речь пойдет о вопросах обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в цифровую эпоху.

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