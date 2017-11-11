Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин в субботу прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы государств встречаются в конференц-центре гостиницы «Интерконтиненталь». Российский лидер зашел в зал, поприветствовал всех коллег и занял свое место за столом.

Владимир Путин планирует провести несколько двусторонних встреч, среди которых беседа с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Цель форума АТЭС - сохранить ведущую роль в развитии экономики региона в текущих условиях технологических изменений и отсутствия уверенности в результате экономического кризиса.

На первой встрече глав речь пойдет о вопросах обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в цифровую эпоху.