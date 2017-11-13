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В России к концу года подорожает шампанское на 15%

Главная Экономика
Москва
05:25 13 Ноября 2017
цена, повышение, новый год, алкоголь, рост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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К концу года цена в России на шампанское и игристые вина вырастет на 10-15%, об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

Отмечается, что рост цен наименее затронет продукцию нижнего ценового сегмента. Так по традиции с повышением спроса стоимость на продукцию, как правило, увеличивается на 10%. В среднем сегменте стоит ждать роста на 15%, сообщают «Известия». Подорожание связано с неурожаем в Европе, в частности, во Франции. Повышение цен специалисты ожидают на коньяк и виски.

Эксперты прогнозируют, что подорожание не скажется на спросе, так как россияне уже «привыкли к новым реалиям» и возвращаются к прежним вкусовым привычкам.

«Известия» уточняют, что в настоящее время минимальная розничная цена на бутылку шампанского составляет 164 рубля.

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