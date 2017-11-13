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Глава кабмина: некоторые меры поддержки секторов экономики будут сохранены

Главная Экономика
Москва
06:53 13 Ноября 2017
выступление, саммит, кабмин, медведев, заявление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В правительстве будут продолжать поддерживать экономику. Также планируют сохранить плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования, об этом заявил глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия в числе других стран ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

«Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта», — сказал Медведев во время выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

Российский премьер-министр подчеркнул некоторые положительные моменты в экономике страны. «Рассчитываем, что по итогам этого года он превысит 2%, рост ВВП», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабмина уточнил, что ряд мер поддержки секторов экономики будут сохранены.

«Так же как сохраняем и плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жестко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы», — сказал глава кабинета министров России.

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