Глава кабмина: некоторые меры поддержки секторов экономики будут сохранены

В правительстве будут продолжать поддерживать экономику. Также планируют сохранить плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования, об этом заявил глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев.



Премьер-министр подчеркнул, что Россия в числе других стран ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

«Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта», — сказал Медведев во время выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

Российский премьер-министр подчеркнул некоторые положительные моменты в экономике страны. «Рассчитываем, что по итогам этого года он превысит 2%, рост ВВП», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабмина уточнил, что ряд мер поддержки секторов экономики будут сохранены.

«Так же как сохраняем и плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жестко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы», — сказал глава кабинета министров России.