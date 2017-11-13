Авиакомпания Emirates сделала заказ на 40 самолетов Boeing-787 Dreamliner

Крупнейшая по объему международных пассажирских перевозок авиакомпания Emirates Airline из ОАЭ заказала 40 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-10 Dreamliner, сообщает агентство «Интерфакс». Стоимость новых авиабортов, учитывая скидки, будет выше 15 млрд долларов.

Авиаперевозчик объявил о масштабном заказе в рамках авиасалона в Дубае, уточняет агентство. Планируется, что поставки «лайнеров мечты» в ОАЭ начнутся в 2022 году.

Как заявил председатель совета директоров Emirates Airline шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, Boeing—787 — «более удачный вариант для компании».

Некоторое время назад авиакомпания Emirates размещала заказ на 70 лайнеров Airbus — модель A350, однако отменила его три года назад после изменения дизайна воздушного судна, сообщает издание The Wall Street Journal.

В начале ноября аль-Мактум сообщал о переговорах с Airbus о поставках супервместительных самолетов A380, но вместо этого заказа на дубайском авиасалоне было сделано объявление о договоренности с Boeing.

Boeing-787-10 — удлиненный вариант Dreamliner, борт вмещает до 300-330 пассажиров в зависимости от конфигурации салона.