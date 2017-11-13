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Авиакомпания Emirates сделала заказ на 40 самолетов Boeing-787 Dreamliner

Главная Экономика
Москва
10:49 13 Ноября 2017
авиакомпания, новый, самолет, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Крупнейшая по объему международных пассажирских перевозок авиакомпания Emirates Airline из ОАЭ заказала 40 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-10 Dreamliner, сообщает агентство «Интерфакс». Стоимость новых авиабортов, учитывая скидки, будет выше 15 млрд долларов.

Авиаперевозчик объявил о масштабном заказе в рамках авиасалона в Дубае, уточняет агентство. Планируется, что поставки «лайнеров мечты» в ОАЭ начнутся в 2022 году.

Как заявил председатель совета директоров Emirates Airline шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, Boeing787 — «более удачный вариант для компании».

Некоторое время назад авиакомпания Emirates размещала заказ на 70 лайнеров Airbus модель A350, однако отменила его три года назад после изменения дизайна воздушного судна, сообщает издание The Wall Street Journal.

В начале ноября аль-Мактум сообщал о переговорах с Airbus о поставках супервместительных самолетов A380, но вместо этого заказа на дубайском авиасалоне было сделано объявление о договоренности с Boeing.

Boeing-787-10 удлиненный вариант Dreamliner, борт вмещает до 300-330 пассажиров в зависимости от конфигурации салона.

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