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Минэкономразвития: в России ожидается падение уровня безработицы

Главная Экономика
Москва
11:31 13 Ноября 2017
минэкономразвития, безработица, уровень
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уровень российской безработицы в течение двух лет уменьшится до 4,7%, сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные минэкономразвития.

«В условиях ожидаемого экономического роста темпами, превышающими 2% в год в среднесрочном периоде, прогнозируется снижение безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 году до 4,7% в 2020 году», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что власти страны планируют бороться с безработицей с помощью стимулирования занятости пожилых людей, а также совершенствовать механизм квотирования рабочих мест для инвалидов, а также вовлекать женщин в предпринимательскую деятельность.

Некоторое время назад появилась информация, что известен список российских регионов с самым высоким и низким уровнем безработицы.

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