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В России стоимость бензина достигла рекордных показателей

Главная Экономика
Москва
07:25 14 Ноября 2017
топливо, автомобиль, цены, увеличение, рекорд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Оптовые цены на бензин в России в середине ноября выросли до рекордного уровня в этом году, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3% до 42 тысяч 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7% до 44 тысяч 990 рублей за тонну, отмечает газета со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В издании уточнили, что подобные показатели нехарактерны для сезонного рынка России, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен.

Цены на бензин выросли из-за остановки одной из ключевых установок «Газпромнефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Остановка произошла на прошлой неделе.

По прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не должен превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов, уточняет «Лента.ру». 

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