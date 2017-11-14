В России стоимость бензина достигла рекордных показателей

Оптовые цены на бензин в России в середине ноября выросли до рекордного уровня в этом году, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3% — до 42 тысяч 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7% — до 44 тысяч 990 рублей за тонну, отмечает газета со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В издании уточнили, что подобные показатели нехарактерны для сезонного рынка России, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен.

Цены на бензин выросли из-за остановки одной из ключевых установок «Газпромнефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Остановка произошла на прошлой неделе.

По прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не должен превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов, уточняет «Лента.ру».