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На аукционе в США картину Ван Гога продали за 81,3 млн долларов

Главная Экономика
Москва
07:55 14 Ноября 2017
продажа, картины, аукцион, художники, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» 1889 года продали на аукционе в Нью-Йорке в понедельник, 13 ноября. Стоимость составила 81,3 млн долларов. Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, которые устроили торги.

В начале продажи картину оценили в 50 млн долларов. Полотно, на которой запечатлен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы своей жизни, стала главным лотом на торгах произведениями авторов современного искусства и импрессионистов, которые хранились в частных коллекциях.

Сообщается, что прямая трансляция аукциона шла на сайте Christie's.

Картина одного из основоположников абстракционизма Василия Кандинского «Импровизация с лошадьми» 1911 года была продана за почти 12,7 млн долларов при оценочной стоимости 9-15 млн долларов.

Полотно французского художника Анри Матисса «Регата в Ницце» 1921 года с оценочной стоимостью 12 млн долларов ушло с молотка за 16,6 млн долларов.

Всего выставленная на торги коллекция, принадлежавшая американскому филантропу и меценату Перри Бассу и его супруге Нэнси Ли, скончавшимся несколько лет назад, включала более 60 работ, уточняет агентство ТАСС. Общая сумма, вырученная по итогам аукциона, составила 479 млн долларов.

Фото twitter.com/ChristiesInc

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