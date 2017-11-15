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В Мосгорстате назвали среднюю зарплату в столице

Главная Экономика
Москва
06:26 15 Ноября 2017
столица, зарплата, повышение, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Москве заработная плата в месяц выросла на 8,5%, Мосгорстат сообщает, что увеличение зафиксировано с января по август этого года. Данные за этот период сравнили с аналогичным в прошлом году.

В документе Мосгорстата сказано, что среднемесячная зарплата составила 91,8 тысячи рублей.

Статистики при подсчетах учитывают зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Отмечается, что номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились за этот период на 2,8% и составили 56,7 тысячи рублей.

Некоторое время назад глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов заявил, что средняя заработная плата в Москве к концу этого года составит 63 тысячи рублей. 

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