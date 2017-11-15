В российской столице завершили строительство комплекса «Федерация» в «Москва-Сити»

В Москве завершили строительство высотного комплекса «Башня Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», об это сказано в сообщении ЗАО «Башня Федерация».

Сообщается, что финальными работами на объекте были монтаж стеклопакетов навершия на месте ранее демонтированного последнего подъемного крана и закрытие теплового контура.

Как уточняет «Интрефакс», для собственников апартаментов уже открыли восточную входную группу с пулом лифтов. Сейчас офисную часть обслуживает открытая в начале года южная входная группа. Специалисты сняли защитные конструкции над куполом, которые накрывали межбашенное пространство.

Идут финальные отделочные работы нескольких внутренних помещений. Сейчас отделкой занимаются в торговых подземных галереях минус второго — минус четвертого уровней. Открыты первый и минус первый этажи.

«Башня Федерация» является флагманским проектом ММДЦ «Москва-Сити». Комплекс состоит из двух разновысотных зданий — 63-этажной башни «Запад», введенной в 2007—2008 годах, и башни «Восток», она достигает 373,7 метра — это самое высокое жилое здание в Европе среди готовых проектов.

Здания объединяет шестиэтажный стилобат, в нем находится торговый комплекс.

Как уточняет агентство «Интерфакс», «Башня Федерация» — это mixed-use комплекс, спроектированный по принципу «вертикальной улицы», которая соединена скоростными лифтами.

Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Общее количество этажей — 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.