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В российской столице завершили строительство комплекса «Федерация» в «Москва-Сити»

Главная Экономика
Москва
13:19 15 Ноября 2017
окончание, строительство, комплекс, башня
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Москве завершили строительство высотного комплекса «Башня Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», об это сказано в сообщении ЗАО «Башня Федерация».

Сообщается, что финальными работами на объекте были монтаж стеклопакетов навершия на месте ранее демонтированного последнего подъемного крана и закрытие теплового контура.

Как уточняет «Интрефакс», для собственников апартаментов уже открыли восточную входную группу с пулом лифтов. Сейчас офисную часть обслуживает открытая в начале года южная входная группа. Специалисты сняли защитные конструкции над куполом, которые накрывали межбашенное пространство.

Идут финальные отделочные работы нескольких внутренних помещений. Сейчас отделкой занимаются в торговых подземных галереях минус второго минус четвертого уровней. Открыты первый и минус первый этажи.

«Башня Федерация» является флагманским проектом ММДЦ «Москва-Сити». Комплекс состоит из двух разновысотных зданий 63-этажной башни «Запад», введенной в 20072008 годах, и башни «Восток», она достигает 373,7 метра — это самое высокое жилое здание в Европе среди готовых проектов.

Здания объединяет шестиэтажный стилобат, в нем находится торговый комплекс.

Как уточняет агентство «Интерфакс», «Башня Федерация» — это mixed-use комплекс, спроектированный по принципу «вертикальной улицы», которая соединена скоростными лифтами.

Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Общее количество этажей 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.

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