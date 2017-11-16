В России могут снова производить самолеты Ил-103

Заместитель руководителя ПАО «Ил» Павел Черенков, самолет подходит не только для выполнения «бытовых задач», но и для обучения пилотов. Замглавы компании дал интервью агентству ТАСС на выставке Dubai Airshow—2017.



Фирма Ильюшина может восстановить производство легкомоторного самолета Ил-103 для обучения пилотов, отметил Павел Черенков.



«По запросу (в том числе иностранных заказчиков) мы рассматриваем возможность восстановить производство легкого поршневого самолета Ил-103 в глубокой модернизации», — сказал он.

Также Павел Черенков напомнил, что сейчас в мире летают порядка 40 таких машин. Он уточнил, что «перспективы у Ил-103 хорошие».

«Это прекрасный самолет, который подходит не только для выполнения бытовых задач, но и для обучения пилотов истребительной авиации. На нем, конечно, нельзя «бочки» крутить, но учиться основным летным навыкам можно», — уточнил Павел Черенков.

Двигатели для Ил—103 могут производить зарубежные компании, если речь пойдет о коммерческом — для гражданской авиации — использовании машины.

«Нам сейчас необходимо ответить для себя на вопрос, есть ли у этой программы будущее. Это пока инициативная разработка фирмы Ильюшина. Мы готовы предложить рынку комфортабельный готовый самолет за 150-200 тысяч рублей. Это будет просто бомба по ценовому предложению», — заявил Черенков и при этом отметил, что производство Ил-103 в свое время было полностью освоено на одном из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации в подмосковном городе Луховицы.