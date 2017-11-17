В Москве планируют построить два новых железнодорожных вокзала

В Москве могут построить два новых вокзала в рамках проекта строительства новой ветки наземного метро, информация об этом опубликована на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При создании «сквозных» маршрутов пригородных электричек в Москве могут появиться два новых вокзала — на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская», — сказано в сообщении.

Решение о необходимости переноса остановок примут по результатам проработки вопроса с «Российскими железными дорогами», учитывая мнения пассажиров и жителей города, уточнили в пресс-службе стройкомплекса.

15 ноября президент России Владимир Путин поддержал проект строительства в Москве новой ветки наземного метро. Ветка соединит радиальные железнодорожные направления. Как уточняет агентство ТАСС, соответствующий документ представили президенту страны мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель РЖД Олег Белозеров.