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В Москве планируют построить два новых железнодорожных вокзала

Главная Экономика
Москва
07:41 17 Ноября 2017
строительство, метро, столица, вокзал, проект, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Москве могут построить два новых вокзала в рамках проекта строительства новой ветки наземного метро, информация об этом опубликована на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При создании «сквозных» маршрутов пригородных электричек в Москве могут появиться два новых вокзала на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская», — сказано в сообщении.

Решение о необходимости переноса остановок примут по результатам проработки вопроса с «Российскими железными дорогами», учитывая мнения пассажиров и жителей города, уточнили в пресс-службе стройкомплекса.

15 ноября президент России Владимир Путин поддержал проект строительства в Москве новой ветки наземного метро. Ветка соединит радиальные железнодорожные направления. Как уточняет агентство ТАСС, соответствующий документ представили президенту страны мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель РЖД Олег Белозеров.

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