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Телеканал ТНТ переходит на российский контент

Главная Экономика
Москва
08:19 17 Ноября 2017
телеканал, директор, программа, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян заявил, что одной и причин решения перейти на отечественный контент является независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, которые влияют на закупки зарубежного контента. Об этом агентству ТАСС сообщил глава субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян.

«Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — рассказал медиаменеджер.

Он также отметил, что «мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур и у них нет возможности выкручивать нам руки», — сказал Артур Джанибекян.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент, — рассказал он в интервью агентству ТАСС. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами».

Он также пояснил, что сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами».

Джанибекян сообщил, что телеканал не боится потерять аудиторию. «Мы не боимся за аудиторию, мы за нее рады. Мы делаем ее вечер еще интереснее, сказал он. Телеканал является лидером на протяжении уже шести лет в аудитории от 14 до 44 лет и абсолютным лидеров в аудитории 18-30 уже семь лет».

Флагманами телеканала на сегодняшний день являются шоу Comedy Club, Comedy Woman, сериалы «Ольга», «Физрук», и другие.

«Проекты ТНТ это уникальная интеллектуальная собственность канала. И тем это ценнее, что спрос зрителей на актуальный и высококачественный контент нашего собственного производства выше, чем на зарубежный», — сказал генеральный директор телеканала ТНТ.

Фото из группы телеканала ТНТ в соцсети во «ВКонтакте»

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