Телеканал ТНТ переходит на российский контент

Генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян заявил, что одной и причин решения перейти на отечественный контент является независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, которые влияют на закупки зарубежного контента. Об этом агентству ТАСС сообщил глава субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян.



«Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — рассказал медиаменеджер.

Он также отметил, что «мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки», — сказал Артур Джанибекян.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент, — рассказал он в интервью агентству ТАСС. — По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами».

Он также пояснил, что сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами».

Джанибекян сообщил, что телеканал не боится потерять аудиторию. «Мы не боимся за аудиторию, мы за нее рады. Мы делаем ее вечер еще интереснее, — сказал он. — Телеканал является лидером на протяжении уже шести лет в аудитории от 14 до 44 лет и абсолютным лидеров в аудитории 18-30 уже семь лет».

Флагманами телеканала на сегодняшний день являются шоу Comedy Club, Comedy Woman, сериалы «Ольга», «Физрук», и другие.

«Проекты ТНТ — это уникальная интеллектуальная собственность канала. И тем это ценнее, что спрос зрителей на актуальный и высококачественный контент нашего собственного производства выше, чем на зарубежный», — сказал генеральный директор телеканала ТНТ.

Фото из группы телеканала ТНТ в соцсети во «ВКонтакте»