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В России интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты

Главная Экономика
Москва
09:30 17 Ноября 2017
карта, банк, оплата, покупки, интернет, закон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В России интернет-магазины начнут принимать к оплате банковские карты в обязательном порядке, об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на материалы минэкономразвития и фонда «Сколково».

Как заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законодательно норма должна быть прописана до февраля 2019 года. Он также уточнил, что если депутаты внесут поправки в первой половине следующего года, то новый порядок может начать действовать уже в 2018 году.

По его данным, в рамках принятия законопроекта рассмотрят вопрос об установлении верхних пределов комиссии по приему к оплате платежных карт.

Некоторое время назад появилась информация, что в России выступили с предложением обложить пошлинами интернет-покупки дороже 20 евро.

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